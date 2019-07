Wildschwein-​​Babys vor dem Tod gerettet

Das Silo, in das zwei kleine Wildschweine gefallen sind, ist mehrere Meter tief. Hier saßen die beiden Schweinchen fest. Ein Arbeiter machte den ungewöhnlichen Fund und setzte sofort einen Notruf ab.

«Wie die Ferkel in unser Silo gefallen sind, wissen wir nicht. Aber es war ganz klar, dass sie da ohne Hilfe nicht wieder rauskommen und gerettet werden müssen», sagt Christian Resch von der Firma Cimalux in Esch. Also rückte die Feuerwehr aus und befreite die Kleinen. Schwein gehabt, kann man da wohl sagen. Auch die anschließende Untersuchung zeigte: Alles in Ordnung.

Also brachten die Retter die Wildschwein-Babys zurück in den Wald, aus dem sie gekommen waren. «Wir hoffen jetzt natürlich, dass sie auch den Weg zurück zu ihrer Mutter finden», sagt Resch. Jetzt müssen die Frischlinge also doppelt Schwein haben.

(mb/L'essentiel)