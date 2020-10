«Wir bereiten uns auf Impfstoff-​​Lieferung vor»

Die Ankündigung von Premierminister Xavier Bettel (DP), dass noch im Dezember ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus verfügbar sein könnte, war sicherlich eine der Kernaussagen seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag. Auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte am Mittwoch, dass die Möglichkeit bestünde vor Ende des Jahres mit einer ersten Charge beliefert zu werden. Sicher sei dies jedoch nicht.

«Wir bereiten uns aber auf die Ankunft des Impfstoffes vor. Luxemburg hat sich an dessen Erwerb durch die Europäische Union beteiligt. Unsere Strategie ist abhängig von der Menge, die geliefert wird. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, wir werden bereit sein», sagte die Ministerin und wiederholte, dass es keine Pläne für eine Impfpflicht gebe.

Austausch mit den Krankenhäusern

Die Lage in den Krankenhäusern ist derweil in Luxemburg weiterhin überschaubar: 50 Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Die höhere Ansteckungsrate in den vergangenen Wochen und die Tatsache, dass mittlerweile auch wieder mehr ältere Menschen an Covid-19 erkranken, gibt der Santé allerdings wieder Grund zur Sorge.

«Wir sind noch nicht in der Phase, in der Operationen verschoben werden müssen, um Platz für Corona-Patienten zu schaffen. Dennoch stehen wir wieder in ständigen Kontakt mit den Kliniken, um jederzeit ein genaues Bild zu haben und gegebenenfalls rasch reagieren zu können», so Lenert weiter.

Teststrategie

An den Testzentren war der Andrang in den vergangenen Tagen wieder groß. Teilweise hatten sich lange Schlangen gebildet. «Unsere Laboratorien haben begrenzte Kapazitäten. Momentan ist es wichtig, dass sich die Menschen vorrangig an ärztliche Verordnungen halten», sagte die Gesundheitsministerin. In der vergangenen Woche wurden im Großherzogtum 39.651 PCR-Tests (Rachenabstriche) durchgeführt, 2,03 Prozent von ihnen fielen positiv aus.

Um das Testen zu vereinfachen, wurde eine großherzogliche Verordnung erlassen, die die Verwendung von Schnelltests erlaubt. Diese sollen «gezielt bei symptomatische Personen eingesetzt werden, um die Arbeit des medizinischen Personals zu erleichtern».

Cluster

Derzeit ist laut Lenert kein Ausbruch außer Kontrolle. Sportvereine, die in einigen Nachbarländern stark betroffen sind, stellen keinen besonderen Cluster dar. Drei Prozent der in der vergangenen Woche beobachteten Infektionen gehen auf den Freizeitbereich zurück.

Ein Viertel aller Ansteckungen ereignen sich mittlerweile innerhalb der Familien. Im Vergleich zur Vorwoche ist dieser Wert gestiegen. An zweiter Stelle stehen trotz sinkender Zahlen die Reiserückkehrer (13 Prozent), während die Infektionen im Bildungsapparat (zwölf Prozent) zugenommen haben. Auf den Arbeitsplatz entfielen fünf Prozent der Infektionen, auf den Pflege- und Betreuungsbereich, Freizeitaktivitäten, Gemeinschaftsunterkünfte und Familienfeiern je drei Prozent.

(Thomas Holzer/L'essentiel)