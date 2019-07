Fünf Unfälle blockierten am Montag die Straßen

Die luxemburgischen Rettungsdienste hatten viel zu tun am Montagabend. Insgesamt sechs Personen wurden innerhalb weniger Stunden in verschiedene Verkehrsunfälle verwickelt. So kollidierten gegen 22.20 Uhr zwei Autos in Bissen frontal auf der Rue de Mersch, teilte die Polizei mit. Einer der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Sanitätern behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab: Er hatte zu tief ins Glas geschaut. Das bezahlte der Fahrer mit einem Fahrverbot. Der zweite Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Am späten Nachmittag begann die Unfall-Serie

Die Unfall-Serie hatte 17.27 Uhr auf der N12 zwischen Drinklange und Wilwerdange begonnen. Ein Auto wurde beschädigt, der Fahrer verletzt und von einem Krankenwagen aus Ulflingen betreut. Eine halbe Stunde später, in der Pulvermühle in Luxemburg-Stadt, sei um 18.06 Uhr eine weitere Person bei einem Unfall verletzt worden. Ebenfalls in der Hauptstadt wurde um 20.35 Uhr wieder ein Verletzter im Rollingergrund gemeldet.

Schließlich, auf der Straße von Thionville nach Howald, kollidierten um 21.38 Uhr ein Motorrad und ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte beim Aufprall und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde für etwa eine Stunde unterbrochen.

(jw/L'essentiel)