Castinglux unterstützt 3000 Nachwuchs-​​Stars

«Castinglux muss man sich wie eine Fußballmannschaft vorstellen. Wenn man einfach hobbymäßig Fußball spielen will, spielt man mit Freunden. Aber wenn man zu den Profis gehören will, muss man in einem Club spielen. Bei Castinglux ist das Prinzip das gleiche», erklärt Nilton Martins. Der professionelle Schauspieler und Casting Director wurde in Paris ausgebildet.

Sein Non-Profit-Verband ist im vergangenen Jahr an den luxemburgischen Kulturmarkt gegangen, und hat bis heute bereits 2900 Mitglieder gewonnen. Bei Castinglux finden – neben Casting-Direktoren wie Martins – alle Platz, die an der Teilnahme an kulturellen Projekten interessiert sind. «Es gibt verschiedene Projekte, Filme, Kurzfilme, Werbeanzeigen und themenbezogene Veranstaltungen.»

Produktionsfirmen «geben Bestellungen auf»

Auf der Webseite von Castinglux erstellen Mitglieder ihr Profil, und wählen darin aus den verschiedenen Kategorien: Statisten, professionelle Schauspieler und «besondere Talente». Der Verband sorgt dafür, dass seine Mitglieder professionelle Fotoshootings oder Sprechaufnahmen, wie zum Beispiel von Animationsfilmen bekommen. Außerdem sind Praktika für Schauspieler geplant, um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken.

Für Produktionsfirmen bedeutet dies, dass sie sich nur noch mit den Casting-Direktoren in Verbindung setzen müssen, um «eine Bestellung aufzugeben».

(Ana Martins/L'essentiel)