Extremsommer sorgt für starke Trockenheit

Der Trend setzt sich auch in diesem Jahr fort: Auch 2020 ist der Sommer in Luxemburg zu warm und zu trocken ausgefallen. Das geht aus einer Wetteranalyse hervor, die am Dienstag vom staatlichen Wetterdienst AgriMeteo von der Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (ASTA) vorgelegt wurde. Die Experten untersuchten dabei den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August.

Demnach lag die Durchschnittstemperatur in diesem Sommer um 0,7 Grad über dem Klimamittel. «Während die Temperaturen im Juni und Juli 2020 eher durchschnittlich ausfielen war der August 2020 der zweitwärmste der seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahre 1838 landesweit erfasst wurde», teilt der Wetterdienst mit. Ausschlaggebend dafür sei die zwölftägige Hitzewelle im August gewesen. Die höchste Temperatur zeichnete AgriMeteo am 9. August in Steinsel auf: Hier wurden 38,3 Grad gemessen.

Landwirtschaftsminister zieht Bilanz

«Im Juli und August fiel, bis auf einige lokale Gewitter und am letzten Augustwochenende, fast kein Regen. Besonders der Süden und die Moselregion litten unter der Trockenheit», schreibt der Wetterdienst weiter. Die Niederschlagsmenge im Sommer 2020 hätte landesweit «signifikant unter den Durchschnittswerten» gelegen. An allen 32 Wetterstationen habe sich der Juli 2020 unter die zehn trockensten Julimonate seit 1851 eingereiht. Im August habe sich diese Trockenheit fortgesetzt. Aufgrund des Regenmangels im Frühjahr sei der Boden ohnehin schon zu trocken gewesen.

Landwirtschaftsminister Romain Schneider wird am Donnerstag den Einfluss des Wetters im Frühjahr und Sommer 2020 auf die landwirtschaftlichen Erträge im Detail präsentieren und eine Bilanz zur Erntesaison ziehen.

(sw/L'essentiel)