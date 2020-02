Luxemburgs Lebensretter haben eine neue Flotte

Luxemburgs Lebensretter können sich über einen neuen, hochmodernen Fuhrpark freuen. Am Freitag wurden im Rahmen einer Pressekonferenz in Lintgen die ersten Fahrzeuge der Öffentlichkeit präsentiert, weitere werden folgen. 2018 hatte der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) die Fahrzeuge im Wert von rund zehn Millionen Euro bestellt.

Elf der insgesamt 34 georderten Rettungstransportwagen (RTW) sind nach zahlreichen Tests bereit für den Einsatz. Sie werden unter anderem auf die Rettungsstellen in Diekirch, Mamer und Wiltz verteilt. Die restlichen Rettungswagen sollen in den kommenden Monaten ausgeliefert werden. Auch die Feuerwehr kann sich über neues Gerät freuen. Neun Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HFL2) wurden in Auftrag gegeben. Das erste soll schon bald in Hesperingen zum Einsatz kommen. Die dortige Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr eines ihrer Fahrzeuge bei einem Feldbrand verloren.

Neueste Technik

Das georderte Großtanklöschfahrzeug (GTLF) soll in Colmar-Berg stationiert werden. Dieses gigantische Gefährt kann bis zu 10.000 Liter Wasser mitführen – fünfmal mehr als gewöhnliche Löschfahrzeuge. Zum Einsatz kommt es bei Großbränden, Flächen- und Waldbränden und überall dort, wo kein Hydrant in der Nähe ist.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) betonte bei der Präsentation am Freitag, dass eine Modernisierung der Fahrzeuge mehr Sicherheit für die Bürger bedeute. Durch die Standardisierung der Fahrzeuge werde man dem Anspruch gerecht, dass jeder Bürger dasselbe Recht auf Rettung hat.

(Vanessa Roderich/L'essentiel)