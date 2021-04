Luxemburger Jäger warnen vor Katastrophe

Die Jäger Luxemburgs sind von der Ausgangssperre von 23 Uhr bis 6 Uhr befreit. Die am Donnerstag von den Ministern für Umwelt, Carole Dieschbourg, und Gesundheit, Romain Schneider, angekündigte Maßnahme überraschte viele.

Während des Lockdowns im März 2020 war die Einzeljagd noch erlaubt. Ende 2020 wurde sie jedoch nicht von den Einschränkungen ausgenommen. Und das ist laut Marc Reiter, Vizepräsident des Jägerverbandes, der Ursprung eines Problems.

«Im Dezember und Anfang 2021 wurde ein Drittel der üblicherweise geschossenen Wildschweine nicht erlegt», sagt er. Das seien etwa 2000 Tiere. Mit Würfen von vier oder fünf Jungtieren pro Tier haben wir 5000 Wildschweine mehr in der Wildbahn», so Marc Reiter weiter. «Wir sind in Kontakt mit den Leuten, die Land besitzen. Wir müssen reagieren, sonst wird es zu einer Katastrophe.»

« Werden definitv mehr jagen müssen »

Alessandro Collarini vom Bauernverband bestätigte die Befürchtungen. Insbesondere Wildschweine würden derzeit massive Schäden anrichten.

Sandrine Pingeon, eine Gärtnerin aus Münsbach, machte im vergangenen Jahr Bekanntschaft mit Wildschweinen, die in ihrem Betrieb für schwere Schäden sorgten. Sie musste letztendlich Elektrozäune installieren. «Einige Jäger berichten uns von der aktuellen Lage. Wir sind froh, dass sie nicht von der Ausgangssperre betroffen sind.»

Seit dem vergangenen Donnerstag dürfen die Jäger die Wildschweine auch wieder im Wald schießen, ab dem 1. Mai auch wieder Rehe. «Wir werden definitiv mehr jagen müssen als in den vergangenen Jahren», sagt Reiter.

(Nicolas Martin/L'essentiel)