Brüssel nimmt Luxemburg unter Beschuss

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zypern, Ungarn, Irland, Malta, die Niederlande und insbesondere Luxemburg, wurden am Mittwoch von der Europäischen Kommission wegen ihrer Steuerpolitik gerügt. Diese würde von Unternehmen genutzt, die auf aggressive Art und Weise Steuern vermeiden wollen. In dem Schreiben an die Mitgliedstaaten stellt die Kommission klar, dass «diese Länder ihre Bemühungen gegen diese Praktiken intensivieren müssen». Die Steuerpolitik dieser Länder bezeichnete Pierre Moscovici, Wirtschafts- und Währungskommissar der EU, als «schädlich für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft.»

«In einigen Ländern, insbesondere in den Niederlanden und Irland, sind diesbezüglich Fortschritte zu verzeichnen», so Moscovici weiter. Nach Ansicht der Kommission führten Steuertricks «zu einer Verzerrung des fairen Wettbewerbs und einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums.» Die betroffenen Länder gehören alle zur Eurozone, mit Ausnahme von Ungarn.

Die Steuerabkommen, die die Länder mit multinationalen Unternehmen geschlossen haben, wurden bereits von der Kommission geprüft. In einigen Fällen forderte die EU, «ungerechtfertigte Steuervorteile» rückwirkend einzufordern. Dies gilt beispielsweise für Irland, das im August 2016 von Brüssel aufgefordert wurde, 13 Milliarden Euro von Apple einzuziehen. Die europäischen Behörden haben zuletzt die Bemühungen des Großherzogtums in seiner Steuerpolitik gelobt, insbesondere seit der Aufgabe des Steuergeheimnisses im Jahr 2015. In den letzten Monaten hat die EU ihre Initiativen verstärkt, um aggressiven Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen, insbesondere digitaler Riesen, ein Ende zu setzen.

(L'essentiel/AFP)