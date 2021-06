Waschmaschinen, Matratzen, Kisten und Möbel... Die Überreste der Überschwemmung vom Freitag in den Kellern der Rue Emile Mark in Differdingen wurden gestern vor den Häuser aufgestellt. Am heutigen Montag sollen die Überbleibsel des Unwetters dann durch die städtischen Dienste abgeholt werden.

Im Asia-Restaurant Happy House, das am Freitag spektakuläre Videos von der in einen Fluss verwandelten Straße veröffentlichte, ist der Schaden enorm. «Die Elektrik und die Heizung sind kaputt, sechs Tiefkühltruhen und alles, was sie enthielten, sind hinüber», sagt Jacques, der das Wochenende damit verbracht hat, den Keller mit Kollegen zu reinigen. «Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können. Nach dem Corona-Lockdown ist das ein schwerer Schlag.»

Bewohner müssen «ausgerüstet» werden

Im Café de l'Avenue hat man auch gestern die Nacht durchgearbeitet, um heute wieder Kunden empfangen zu können. Das Wasser war bis zur Kellerdecke gestiegen, Türen wurden herausgerissen, Geräte beschädigt. «Ich habe das Gefühl, dass das Wasser in der Stadt nicht schnell genug ablaufen kann», so Eric Da Silva. «Das Wasser ist in zehn Minuten hochgekommen», berichtet Myriam, eine Anwohnerin, die die neue Umgehungsstraße im Visier hat. Weiter oben in der Straße war Marcel von der Flut 2018 verschont geblieben. Diesmal nicht. «Es ist auch ein bisschen die Schuld der Kommune, die überall gebaut hat. Es muss etwas getan werden.»

Laura Pregno (Dei Gréng), Schöffin für Stadtplanung, erklärt, dass «50 Liter Wasser pro Quadratmeter in zwei Stunden gefallen sind», also mehrere Monate gewöhnlicher Regen. Das Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Chiers et de ses affluents (SIAC) hat keine technischen Probleme mit der Entwässerung festgestellt, aber die Rückhaltebecken sind in dieser Pufferzone nicht mehr ausreichend. Daher müssen die Bewohner «ausgerüstet» werden.

(nm/L'essentiel)