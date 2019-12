Kies wird Mitglied im Verwaltungsrat von 100.7

Nach dem Rücktritt von Laurent Loschetter war im Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders 100.7 ein Platz vakant. Der Regierungsrat stimmte am Mittwoch für Dr. Raphaël Kies, wie die Regierung am Mittwochabend mitteilte. Der Politikwissenschaftler arbeitet an der Universität Luxemburg und der Freien Universität Brüssel. In dieser Funktion betreut er den«Media Pluralism Monitor», ein EU-Projekt, das sich mit der Vielfalt der Medienlandschaft in der EU und den einzelnen Mitgliedsländern befasst.

Kies ist außerdem Mitglied der Regierungskommission «Unterstützung des Online-Journalismus» und Mitglied einer Expertengruppe die den Europarat zur «Medienlandschaft und ihrer Reform» berät.

(L'essentiel)