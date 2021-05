Familienbeihilfe-​​Gesetz stößt auf heftige Kritik

Die Regierung hat mit ihrer Bestätigung des neuen Zulagengesetzes in der vergangenen Woche dessen Gegner sicher nicht beruhigen können. «Der Text bleibt schlampig. Es ist so, als wollten die Behörden es genauso schlecht machen, wie sie es mit dem vorherigen Gesetz von 2016 schon getan haben», prangert Rechtsanwalt Pascal Peuvrel an, der mehrere Fälle in dieser Angelegenheit bearbeitet hat. Das neue Gesetz ersetzt die bisherige Regelung aus dem Jahr 2016, das vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) kassiert wurde – weil es Grenzgänger im Vergleich zu Einwohnern diskriminiert.

Der neue Text zielt nun nicht direkt auf jenseits der Grenze lebende Arbeitnehmer ab, sondern verknüpft das Recht auf Leistungen mit «einer Eltern-Kind-Beziehung des Arbeitnehmers mit dem Kind», so die Regierung. Für Stiefkinder von Arbeitnehmern im Rahmen von gemischten Familien werden daher keine Leistungen mehr gewährt – unabhängig vom Wohnsitz. Darüber hinaus hebt das Gesetz die Bedingung der Sozialversicherungszugehörigkeit zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes auf, in Übereinstimmung mit den Ausführungen des EuGH.

Die seit Einführung des Gesetzes hitzig geführte Debatte, stellt den Begriff der Familie in Frage. «Es ist ein Unding, den Stiefkindern der Beitragszahler keine Leistungen zu gewähren», erklärt Pascal Peuvrel. Er hält es für «wahrscheinlich», dass das neue Gesetz angefochten wird, «wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof».

(jg/L'essentiel)