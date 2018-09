«Smartwielen» – Welche Partei passt am besten?

Was soll ich wählen? Vor dieser Entscheidung stehen die Wählerinnen und Wähler Luxemburgs am 14. Oktober. Aus vier Wahlbezirken werden dann wieder 60 Abgeordnete in die Chambre des Députés gewählt. Dabei könnte es bei der Entscheidungsfindung helfen, dass es für die Parlamentswahlen auch in diesem Jahr ein Online-Tool geben wird.

Mit Hilfe des Programms «Smartwielen» können die Nutzer herausfinden, welche der Kandidaten und Parteien ihren Positionen am nächsten stehen. Um ein Ergebnis zu erhalten, müssen die Nutzer insgesamt 43 Fragen aus zwölf unterschiedlichen politischen Bereichen beantworten. Neben den Antwortmöglichkeiten «Ja», «Eher ja», «Eher nein», «Nein» und «Keine Antwort» können die Themen, die dem Nutzer besonders wichtig oder unwichtig erscheinen, auch dementsprechend gewichtet werden.

Die Thesen des Tools zur diesjährigen Parlamentswahl wurden gemeinsam von der Universität Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Zentrum fir politesch Bildung erarbeitet.

