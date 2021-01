Météolux meldet acht Zentimeter Neuschnee

Luxemburgs Wetterdienst warnt am Donnerstag vor starken Beeinträchtigungen durch Schneefälle im gesamten Großherzogtum. Die Wetterfrösche vom Findel haben für den Zeitraum von fünf Uhr bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb ausgerufen. Die Experten erwarten zwischen vier und acht Zentimeter Neuschnee im Verlauf des Tages.

Die Temperaturen am Donnerstag liegen zwischen -4 und 1 Grad im Norden des Landes und -2 bis 1 Grad im Süden. Im ganzen Land drohen daher glatte Straßen.

Am Freitag könnte das Quecksilber auf bis zu -6 Grad sinken. Schneien soll es laut der Vorhersage nicht. Am Nachmittag könnte sogar die Sonne herauskommen, immerhin könnten uns vier Sonnenstunden bevorstehen. Bei Temperaturen zwischen -3 und 1 Grad sollten Sie sich für einen Winterspaziergang allerdings warm anziehen.

Die Aussichten für das Wochenende sind eher durchwachsen: Samstag und Sonntag sind weitere Schneefälle möglich. Mit Temperaturen zwischen -6 und null Grad ist der Samstag zwar frostiger als der Sonntag, aber dafür winken immerhin fünf Sonnenstunden. Am Sonntag klettert das Thermometer zwar auf bis zu drei Grad in der Spitze, dafür lässt sich die Sonne an diesem Tag wohl eher weniger Blicken.

