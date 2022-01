Kayls Bürgermeister aus dem Amt gedrängt

«Die politische Situation bei uns ist unruhig, um es vorsichtig auszudrücken», sagte John Lorent (LSAP), Bürgermeister von Kayl-Tetingen, am Donnerstagmorgen gegenüber L'essentiel. Er reagierte auf einen Misstrauensantrag, der am Mittwoch vom Gemeinderat gegen die derzeitige Mehrheit aus LSAP und Déi Gréng bestätigt wurde. Der Bürgermeister, der seit 1988 in der 7500-Einwohner-Gemeinde politisch tätig ist, erinnerte daran, dass er bereits seit einiger Zeit davon spreche, im Juli zurücktreten zu wollen.

Nun sei er aus dem Amt gedrängt worden, bekleide aber noch bis zur Bildung einer neuen Koalition den Posten. Die Krise wurde durch den Sinneswandel von Marcel Humbert ausgelöst, der auf der LSAP-Liste gewählt worden war, nun aber parteilos ist. Während die Mehrheit im Gemeinderat über sieben von 14 Stimmen verfügte, hat sie nun nur noch sechs Stimmen. «Die Koalition ist nicht an ihrer Politik gescheitert. Es handelte sich um einen Racheakt und ein Machtspiel», sagte die Schöffin Viviane Petry (Déi Gréng) zum Tageblatt. «Ich wollte eine reibungslose Nachfolge vorbereiten, aber das war nicht möglich», so der Bürgermeister.

Eine neue Mehrheit kann mit den vier CSV- und den zwei DP-Mandatsträgern gebildet werden, sofern sie die Unterstützung von Marcel Humbert erhalten. «Es liegt nun an ihnen, sich zurechtzufinden», erklärt John Lorent. Er betont, dass eine zukünftige Koalition mit der derzeitigen Opposition fragil wäre: «Wenn Herr Humbert aus irgendeinem Grund zurücktreten müsste, würde sein Sitz automatisch an die LSAP fallen, da er auf unserer Liste gewählt wurde. Das würde alles in Frage stellen». Der Bürgermeister hält es jedoch für «unwahrscheinlich», dass es zu vorgezogenen Wahlen kommen wird.

(jg/L'essentiel)