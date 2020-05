Gemeinde Kehlen schafft 800 Sozialwohnungen

«Elmen»: So heißt das Projekt, das Teil der Investitionspolitik der Regierung im Bereich des Wohnungsbaus ist. Es wurde am Mittwoch von Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) vorgestellt. Im Rahmen dieses Projekts sollen in der Gemeinde Kehlen neue Sozialwohnungen entstehen. Den Bauauftrag soll die Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (SNHBM) übernehmen.

«Wir werden in den kommenden zehn Jahren in Kehlen insgesamt 800 Wohnungen bauen. Davon werden etwa 2200 Menschen profitieren können. Laut Einschätzungen sollen sich die Gesamtkosten des Bauprojekts auf insgesamt 276 Millionen Euro belaufen. 27,5 Prozent davon sollen vom Staat übernommen werden. Das Projekt steht im allgemeinen Interesse und soll einkommensschwachen Menschen helfen, Zugang zu einer Wohnung zu bekommen.

Die Immobilien sollen im Rahmen eines Erbbauvertrags zum Verkauf angeboten werden – mit Rückkaufsrecht für den Staat oder den öffentlichen Bauträger. Um Immobilienspekulationen zu vermeiden, werden die Ersteigentümer diese Objekte daher nicht auf dem konventionellen Mietmarkt anbieten können.

Ähnliche Projekte in Wiltz und in Düdelingen

Holzrahmenbau, Nutzung von Solarenergie, autofreies Wohnen, Schaffung von Grünraum: Das «Elmen»-Bauprojekt – das im Jahr 2007 ausgearbeitet wurde und sich auf eine Fläche von insgesamt 27 Hektar erstrecken soll – muss zahlreiche Anforderungen erfüllen. «Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf der Lebensqualität», betonte Kox.

Ähnliche Projekte würden sich übrigens in Entwicklung befinden – unter anderem in Wiltz und in Düdelingen, wie der Minister erklärte.

(pp/L'essentiel)