Die große Hoffnung, wieder laufen zu lernen

Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, bleibt für viele nur ein großer Traum: Aufstehen und gehen. Schritt für Schritt. Doch mit dem Exoskelett von ExoAtlet, gibt es für viele dieser Menschen wieder die Hoffnung. Zumal das seit 2018 in Belval ansässige Unternehmen für das Exoskelett die Zulassung für Europa erhalten hat.

Das Exoskelett wird in der Rehabilitation eingesetzt, um Patienten zu helfen, wieder laufen zu lernen: Das Trainingsgerät verbessere die Rehabilitation und Lebensqualität von Patienten, die an motorischen Störungen, neurologischen oder muskulären Traumata leiden, heißt es auf der Seite von ExoAtlet, die verschiedene Modelle entwickelt hat. «Durch den Einsatz des Geräts trainiert der Patient alle Muskeln in seinen Beinen, das Blut zirkuliert besser und der Patient fühlt sich besser. Er sieht, dass er aufstehen kann, dass er aufrecht stehen kann», sagt Ekaterina Bereziy, CEO Europe von ExoAtlet.

Das Gerät lässt sich auf den Millimeter genau auf die Größe des Patienten einstellen. Es kopiert die Bewegungen der Beine und hilft dem Träger, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das Gerät kann entweder von einer Pflegekraft mit Hilfe eines Joysticks oder vom Patienten selbst mit der in einer Krücke integrierten Steuerung bedient werden. Diese Rehabilitationsgeräte auf Aluminiumbasis wiegen etwa 25 Kilo, aber «der Patient hat nicht das Gefühl, etwas zu tragen, sondern das Gerät trägt sein eigenes Gewicht», sagt Bereziy.

70 Kliniken in Russland und Asien

Mit der Zertifizierung für den europäischen Markt, sondiert das Unternehmen mögliche Wege der Zusammenarbeit mit Krankenhäusern in Europa – und somit auch Luxemburg. Derzeit verwenden bereits 70 Kliniken in Russland und Asien die Geräte von ExoAtlet, etwa 6000 Patienten haben bereits davon profitiert. Klinische Studien wurden auch an Menschen durchgeführt, die an Rückenmarksverletzungen, Zerebralparese, Multipler Sklerose oder den Folgen von Schlaganfällen leiden.

Das 2015 gegründete Unternehmen ist in einem halben Dutzend Ländern präsent und beschäftigt seit 2018 rund zehn Mitarbeiter am Hauptsitz in Luxemburg und etwa hundert im Ausland. Das im Technoport Belval beheimatete Unternehmen wählte das Großherzogtum wegen seiner europäischen Entwicklung, «wegen seiner vorteilhaften Besteuerung», aber auch «wegen seiner Geographie, im Zentrum Europas und weil hier alle vier Sprachen sprechen», sagt Ekaterina Bereziy.

Krankenhäuser müssten rund 90.000 bis 100.000 Euro investieren. Es kann aber auch ein Mietsystem eingerichtet werden, insbesondere für klinische Forschungsteams mit begrenzten Mitteln. Und Ekaterina Bereziy hat für Luxemburg noch eine andere Idee im Kopf: «Ein Ort, an dem Menschen das Exoskelett nutzen, Kontakte knüpfen, einen Kaffee trinken und sich gleichzeitig weiterbilden können. In Japan machen sie das in einem Einkaufszentrum, warum nicht auch hier».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)