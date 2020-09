Kleinbettinger Mühle lanciert eine neue Marke

Die Mühlen von Kleinbettingen bleiben weiterhin innovativ: Das luxemburgische Unternehmen führt mit «Le Moulin» eine neue Marke. Bereits 2011 hat das Unternehmen erfolgreich die «Farin'UP»-Beutel mit Ausgießer auf den Markt gebracht. Mit «Le Moulin» vereint das Unternehmen nach eigenen Angaben nun die zwei Produktpaletten Mehl und Teigwaren mit einem Credo: «Kurze Kreisläufe, lokale Herkunft des Getreides und Qualität», sagt Jean Muller, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz an der belgischen Grenze.

«Wir sind seit elf Generationen Müller, aber wir sind auch seit etwa fünfzig Jahren Grießproduzenten», fährt der Manager fort, «mehr als 50 Prozent unserer Tätigkeit besteht darin, Hartweizengrieß an Teigwarenhersteller zu liefern». Auf der Grundlage des Programms «Produits du terroir» (Produkte der Region), das auf eine nachhaltige Landwirtschaft in Luxemburg setzt, bietet die Kleinbettinger Mühle neben den traditionellen Mehlsorten eine ganze Reihe von Mehlen für spezielle Verwendungszwecke (Konditorei, Pizza, Gastronomie usw.) an, auch in Bio-Qualität.

Acht Nudelsorten (Spätzle, Tagliatelle, Maccaroni usw.), die «von zwei Partnern der Großregion» hergestellt werden, sollen bis Ende 2021 in Supermärkten auf dem heimischen Markt gebracht werden, bevor sie sich an die Gastronomie und die Gemeinden richten. «Wir liegen mit Preisen zwischen 1,50 und 2 Euro im mittleren und oberen Bereich», sagt Jean Muller, der weder Volumenprognosen – «wir sind bereit, eine große Nachfrage zu befriedigen» – noch die Höhe der Investitionen, die hauptsächlich aus Forschung und Marketing bestehen, angibt.

(mv/L'essentiel)