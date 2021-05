Ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen

1919 kam in Luxemburg mit Marguerite Thomas-Clement die erste Frau in die Chamber und nebenbei durften Frauen auch erstmals wählen. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Abgeordneten deutlich geändert, ausgeglichen ist es aber noch immer nicht. Im Mai diesen Jahres kommen nun wieder zwei weibliche Neuzugänge hinzu. Da die Hälfte der Legislaturperiode vorbei ist, treten wie immer zu dieser Zeit die Abgeordneten von Déi Lénk zurück und werden durch die Kandidaten ersetzt, die bei den letzten Parlamentswahlen den zweiten Platz belegten. Und dieses Mal ersetzen zwei Frauen zwei Männer: David Wagner und Marc Baum geben ihre Sitze an Nathalie Oberweis und Myriam Cecchetti ab.

Damit steigt die Zahl der Frauen in der Chamber von derzeit 19 auf 21, also etwas mehr als ein Drittel der 60 gewählten Abgeordneten. «Der Saal war noch nie so weiblich», bestätigt eine Parlamentssprecherin. Der Frauenanteil variiert allerdings von Partei zu Partei. Während aktuell zwei der vier Parlamentsfraktionen von Frauen geleitet werden (Déi Gréng von Josée Lorsché und die CSV, die das größte Kontingent an Abgeordneten stellt, von Martine Hansen), bleiben die Piraten (zwei Abgeordnete) und die ADR (vier Abgeordnete) reine Männerclubs.

Die vier großen Parteien (DP, LSAP, Déi Gréng und CSV) teilen sich 52 Sitze, von denen 19 von Frauen besetzt werden (36,5 Prozent). Déi Gréng haben dabei die Parlamentsfraktion mit dem höchsten Frauenanteil (fünf Frauen und vier Männer). Die LSAP stellt genau fünf weibliche und fünf männliche Abgeordnete, obwohl bei der Wahl keine einzige Frau gewählt wurde. Abgänge in die Regierung hatten es möglich gemacht, Frauen in die Chamber zu holen. Unter ihren 21 gewählten Mitgliedern sind in der CSV-Fraktion aktuell sechs weibliche Abgeordnete (28,6 Prozent). Bei der DP beträgt der Frauen-Anteil mit drei Frauen und neun Männern 25 Prozent.

