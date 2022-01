Die Lotto-​​Millionen müssen am Mittwoch raus

«Nachdem der Jackpot in der letzten Ziehung sein Maximum erreicht hat, wird er unweigerlich am Mittwoch, dem 19. Januar, geknackt werden», verkündet die Loterie nationale am Montag. Wenn kein Spieler sechs Richtige und die Superzahl aus der höchsten Gewinnklasse tippt, wird der Jackpot an die folgende Gewinnklasse vergeben – und so weiter, bis ein oder mehrere Gewinner ermittelt sind.

Das letzte Mal war das beim Lotto-Jackpot (der sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland gespielt wird) im Dezember 2020 der Fall. Damals bekamen drei Gewinner jeweils 15 Millionen Euro.

(L'essentiel)