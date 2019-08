Polizei warnt vor falschen Dachdeckern

In den vom Tornado hart getroffenenen Gemeinden Niederkerschen und Petingen zeigt sich viel Solidarität in diesen Tagen: Viele Menschen wollen helfen. Doch unter den Helfenden befinden sich auch Betrüger. Wie die Polizei mitteilte, versuchten einige Personen, den Opfern an der Haustür ihre Dienstleistungen anzubieten. «Das geht in verschiedene Richtungen», so die Polizei gegenüber L'essentiel.

«Alles, was Renovierung, Fassadenerneuerung und Dachdecker-Arbeiten zu tun hat, ist jetzt natürlich Thema in den betroffenen Haushalten.» Hier sei Vorsicht geboten, denn teilweise hätten falsche Dachdecker die Hilfesuchenden sofort zur Kasse gebeten.

Die Polizei warnt vor dieser Vorgehensweise und empfiehlt allen Bewohnern, vorsichtig zu sein und jede verdächtige Person unverzüglich der Polizei unter der Telefonnummer 113 zu melden.

Die Polizei habe ihrerseits reagiert und die Zahl der Polizeistreifen vor Ort erhöht.

(fj/L'essentiel)