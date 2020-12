Den Corona-​​Toten soll im Juni gedacht werden

Den Menschen die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Luxemburg verstorben sind, soll ein nationales Gedenken zu teil werden. Dieses Gedenken soll aber nicht an Silvester stattfinden, wie eine Petition an die Abgeordneten der Chamber dies gefordert hatte. Rund 5000 Personen schlossen sich der Forderung an. Die Mitglieder des Petitionsausschusses haben sich darauf verständigt, dass im Rahmen des Nationalfeiertages am 23. Juni 2021 eine Gedenkzeremonie für die Opfer des Coronavirus bzw. Covid-19 abgehalten werden soll. Diesen Beschluss fassten die Abgeordneten nach der öffentlichen Debatte auf Empfehlung der Ausschüsse für Petitionen, Umwelt- und Innenpolitik.

Die Idee, zum Jahreswechsel den bisher 450 Corona-Todesopfern zu gedenken, überzeugte die Abgeordneten nicht. «Ein Schweigeminute ist eine sehr gute Idee, aber es wäre seltsam gewesen, dies mitten in einer Pandemie und inmitten der Feiertage zu veranstalten», sagte die Abgeordnete Chantal Gary (Déi Gréng). Sie glaubt, dass das Gedenken an Silvester untergegangen wäre, und dass dies am 23. Juni viel sichtbarer sein wird, «bei der großen Party, an der das ganze Land teilnimmt». Die Idee wird auch von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) unterstützt.

Die Petition forderte außerdem, dass am Abend des 31. Dezember keine Feuerwerkskörper abfeuert werden sollten. Die Abgeordneten verwiesen hier auf die Zuständigkeit der Kommunen. Viele der öffentlichen Feuerwerke sind ohnehin abgesagt, da die Ausgangssperre an Silvester bereits um 21 Uhr gilt.

(jg/L'essentiel)