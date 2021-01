Luxemburgerin macht Mord zu ihrem Hobby

Von der Sekretärin zur Schriftstellerin: Éliane Schierer hat sich dafür entschieden, sich im Ruhestand voll und ganz der Kunst zu widmen. Schon bevor sie ihre berufliche Laufbahn bei der Commerzbank im Jahr 2015 beendete, begann die Luxemburgerin ihre Geschichten niederzuschreiben – «als Therapie und Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt», wie sie sagt.

Mehrere Romane, vor allem Krimis, sind in der Folgezeit entstanden: Aus ihrer Feder stammt unter anderem die Reihe «Les enquêtes de Smith et Hard». «Ich schaue mir viele Serien an und lasse mich von den aktuellen Ereignissen inspirieren. Manchmal geben mir aber auch ganz alltägliche Dinge die zündende Idee», sagt Schierer.

Alle Bücher online verfügbar

Ihre Recherchearbeit führte sie schon zur Brüsseler Kriminalpolizei, einer Pferderennbahn und in eine Kunstgalerie. Ihre Geschichte «Meurtres à la carte» dreht sich um einen ermordeten Metzger von der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt. «Meurtres en Moselle» spielt auf der französischen Seite, in Fontoy und Thionville. Éliane Schierer lebt selbst seit einigen Jahren im Departement Moselle, in der Nähe ihrer Heimat Luxemburg.

Zunächst veröffentlichte Schierer ihre Werke über einen Verlag. Mittlerweile tut sie dies in Eigenregie. All ihre Bücher sind über die Online-Plattform «Books on demand» zugänglich.

(nc/L'essentiel)