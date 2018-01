Steuerzahler durch Reform in Luxemburg verwirrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Steuerberater sind momentan ziemlich beschäftigt. Aufgrund der Steuerreform werden sie mit zahlreichen Anfragen überflutet. Manche suchen einfach nach Angaben, wie sie zum Beispiel die Steuerklasse auf der Karte ändern lassen können. Aber es sind auch kompliziertere Fragen dabei. «Wir sind hierher gekommen, weil wir uns nach der Reform nicht sicher waren, zu welcher Steuerklasse wir gehören und was unsere Steuerquote ist», erklären Grenzgängerin Isabelle und ihr Ehemann, die das Lohnsteueramt («RTS Non-Résidents») in Hollerich aufsuchten.

Die durchschnittliche Besucherfrequenz pro Tag liegt zurzeit bei 300. Das sei jedoch nicht ungewöhnlich, so Thierry Prommenschenkel vom luxemburgischen Steueramt. «Wir bitten die Steuerzahler jedoch, ihre Fragen online oder per Telefon zu stellen, anstatt direkt zum Steueramt zu kommen sofern das möglich ist», sagt er.

Die häufigste Frage

Die am häufigsten aufgeworfene Frage beziehe sich «auf den Steuersatz, der auf der Steuerkarte desjenigen angegeben ist, der von der Steuerreform betroffen ist» (verheiratete Grenzgänger sowie manchmal verheiratete Steuerpflichtige, die in Luxemburg wohnen). Dieser ist nämlich nicht fix, sondern wurde provisorisch festgelegt und so errechnet, um die Realität besser abbilden zu können.

«Wenn ein Steuerzahler ihn nicht für realistisch hält, kann er darum bitten, ihn zu ändern. In jedem Fall wird er 2019 eine Steuererklärung abgeben müssen» , erklärt Prommenschenkel. «Entweder wird dem Steuerzahler danach eine Rückzahlung erstattet oder er muss zusätzlich zahlen. Es funktioniert ähnlich wie bei einer Gasrechnung».

(Séverine Goffin)