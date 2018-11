Étienne Schneider künftig Minister für Gesundheit?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die LSAP schickt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Étienne Schneider als Vize-Premier und Minister für Wirtschaft und Gesundheit in die neue Regierung. Als Erster hatte Le Quotidien darüber berichtet.

Ursprünglich wurde kolportiert, dass Schneider künftig «nur noch» das Wirtschaftsressort leiten soll. Die Agenden Energie, Landesverteidigung und Innere Sicherheit muss der 47-Jährige laut vorläufigem Stand an Déi Gréng abgeben. Auch den Posten des Vize-Premierministers muss sich Schneider künftig mit einem Grünen (Félix Braz) teilen.

Gepokert wird bis zum Schluss

Die hohe Beamtin Paulette Lenert, die nicht bei der Parlamentswahl angetreten war, soll auf einem LSAP-Ticket Ministerin für Kooperation und Konsumentenschutz werden, berichten RTL und Wort am Freitag. Die weitere Besetzungsliste der Sozialisten: Taina Bofferding (Inneres, Chancengleichheit), Dan Kersch (Arbeit, Sport), Romain Schneider (Landwirtschaft, Sozialversicherung) und Jean Asselborn (Auswärtige Angelegenheiten, Immigration). Noch am Freitag soll die Ressortverteilung aller drei Parteien endgültig unter Dach und Fach gebracht werden.

Premierminister Xavier Bettel kündigte an, dass der Text des blau-rot-grünen Regierungsprogramms am Montag unterschrieben werden soll. Tags darauf kommen die Parteigremien zusammen, am Mittwoch könnte dann schon die Vereidigung der neuen blau-rot-grünen Koalition über die Bühne gehen.

(L'essentiel)