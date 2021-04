Der neue Sozialplan bei RBC ist unterschrieben

Der Anfang März angekündigte neue Sozialplan bei der Royal Bank of Canada (RBC) Luxembourg ist unterzeichnet, teilen die Gewerkschaften LCGB, OGBL und ALEBA in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.

«Maximal 241 Stellen werden letztlich vom Sozialplan betroffen sein», erklären die Gewerkschaften. Für die betroffenen Mitarbeiter habe man einen finanziellen Ausgleich sowie eine «deutlich verbesserte soziale Absicherung» im Vergleich zum vorigen Sozialplan erreichen können, um den Verlust der Arbeitsplätze der betroffenen Mitarbeiter abzumildern. «Geplant sind auch Maßnahmen, die es den betroffenen Mitarbeitern ermöglichen, ihre Fähigkeiten an die möglichen neuen Bedürfnisse des Finanzsektors anzupassen oder sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu orientieren», heißt es weiter.

Die kanadische Bank RBC Luxembourg, die mehr als 1100 Mitarbeiter in Luxemburg beschäftigt, hatte Anfang März 2021 angekündigt, nach einer internen Umstrukturierung weitere Entlassungen vorzunehmen. Der bisherige Sozialplan aus dem Jahr 2019 läuft in diesem Monat aus. Ein Sprecher der Bank hatte im März gesagt, dass der Stellenabbau so weit wie möglich durch natürlichen Personalabbau, Versetzungen und Pensionierungen aufgefangen werden soll.

(L'essentiel)