«Essen oder Miete» soll keine Entscheidung sein

Da immer mehr Haushalte in Luxemburg darum kämpfen, über die Runden zu kommen, wird auch immer häufiger in sozialen Lebensmittelgeschäften, sogenannten Tafelläden, eingekauft. Die Läden werden meist vom Roten Kreuz oder der Caritas betrieben. Menschen in Not können Lebensmittel und Hygieneartikel hier bis zu 70 Prozent günstiger als in Supermärkten gekauft werden. Die Läden wurden 2009 in Luxemburg eingeführt und waren als Übergangslösung gedacht. Allerdings werden sie derzeit so gut besucht wie noch nie.

Für wen sind die Sozialkaufhäuser gedacht?



Das Angebot der Sozialkaufhäuser richtet sich in erster Linie an Menschen in einer finanziellen Notlage. Der Zugang erfolgt zumeist über die Sozialämter der Gemeinden, sagt Vincent Ruck vom Luxemburger Roten Kreuz. Nachdem die entsprechenden Akten nach verschiedenen Kriterien ausgewertet worden sind, steht den betroffenen Haushalten ein bestimmter Geldbetrag für den Einkauf in den Sozialkaufhäusern zu.

Im Jahr 2015 sind 41.936 Kassiervorgänge registriert worden, das geht aus dem Sozialpanorama der Arbeitnehmerkammer hervor. Im vergangenen Jahr waren es bereits 85.022. Zwar sind das weniger Kassiervorgänge als 2017, wo mehr als 97.000 verzeichnet wurden, aber der Gesamtwert der Käufe ist gestiegen. Von knapp über 800.000 Euro im Jahr 2015 stieg er auf 1,4 Millionen im Jahr 2017 und auf fast zwei Millionen Euro im Jahr 2020. Zwischen 2019 und 2020 steigt die Nutzung von Tafelläden drastisch. Bei den Kassiervorgängen wurde ein Anstieg von elf Prozent verzeichnet und ein Anstieg von 26 Prozent beim Warenkorbwert, so die Zahlen der Arbeitnehmerkammer.

«Budgets ausgleichen»

Das Luxemburger Rote Kreuz, das eines der beiden großen Netzwerke des Landes betreibt, konnte hingegen «keinen exponentiellen Anstieg der Nutzung dieser Läden» feststellen, sagt der Sprecher Vincent Ruck. Im Einzelnen ist die Zahl der Haushalte, die berechtigt sind, in sozialen Lebensmittelgeschäften einzukaufen, leicht gesunken, und zwar um zwei Prozent (2.034 Haushalte, die 5.119 Personen repräsentieren) im Jahr 2020, aber die Aktivität stieg um etwa zwei Prozent. «Die Menschen, die kommen, haben von vornherein einen etwas größeren Bedarf, das heißt, ihre soziale Situation ist etwas schwieriger.» Vor allem Studenten, die durch die Pandemie ihre Nebenjobs nicht mehr ausüben können, oder Zeitarbeiter ohne festen Job haben finanzielle Engpässe.

Damit das Konzept der Tafelläden funktioniert, haben Caritas und Rotes Kreuz «Spenche» gegründet, eine gemeinsame Plattform zur Versorgung der rund ein Dutzend sozialen Lebensmittelläden in ihren jeweiligen Netzwerken. «Auch einige Einzelhändler unterstützen das Projekt. «Wenn sie Produkte sehen, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen und die sie nicht aufbewahren werden, stellen sie uns diese zur Verfügung. Wir kaufen auch Dinge und nehmen an einem europäischen Programm teil, durch das Menschen kostenlose Produkte erhalten können.»

Die Produkte, die in den Tafelläden landen, sind auch in Supermärkten erhältlich. «Die Idee ist es, den Menschen zu ermöglichen, Qualitätsprodukte zu essen, die man auch in Supermärkten findet, aber zu einem viel niedrigeren Preis». So müssen sich die Kunden der sozialen Lebensmittelläden «nicht zwischen Essen und dem Bezahlen der Miete entscheiden. Wir helfen ihnen, ihr Budget auszugleichen, während sie in Schwierigkeiten sind.»

(jw/L'essentiel)