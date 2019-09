Mit dem Zug pendeln wird günstiger

Ab 2020 ist der nationale Personenverkehr kostenlos. Und dann? Diese Frage beschäftigt auch die Abgeordneten der Opposition. Die CSV-Abgeordneten Hetto-Gaasch, Modert und Gloden wollten in einer parlamentarischen Anfrage an Mobilitätsminister Francois Bausch wissen, ob die Regierung auch Ziele in der Grenzregion mit in den kostenlosen Verkehr einbinden wolle. Dies sei derzeit nicht geplant, so die Antwort des Ministers. Dennoch gibt es eine gute Nachricht für Grenzgänger: Die Ticketpreise werden günstiger! «Wir verhandeln gerade mit den Bahngesellschaften der Nachbarländer, um die Preise für die Abonnements neu festzulegen», heißt es.

Ab Herbst soll klar sein, wie viel Pendler für eine Monatsfahrkarte berappen müssen, die mit dem Zug über die Grenze kommen. Mit Blick auf die Situation der Grenzgänger weist der Minister darauf hin, dass auf der Strecke Luxemburg-Stadt nach Trier bereits einiges investiert worden sei, um die Bahnstrecke zu verbessern. So sei die Erweiterung des Eisenbahnviaduktes Pulvermühle – Kostenpunkt: 185 Millionen Euro – zu nennen. Auch am Hauptstadtbahnhof sei gearbeitet worden, um die Strecken nach Uflingen und Wasserbillig zu trennen. Für diese Baumaßnahme wurden 75 Millionen Euro in die Hand genommen.

Kostenbeteiligung an Projekten in der Großregion

Man habe auch nicht nur im eigenen Land investiert, wie der Mobilitätsminister Bausch weiter ausführt. Beim Ausbau der Bahnstrecke Trier-Luxemburg habe man sich an den Kosten für den zweigleisigen Ausbau der Strecke bei Igel mit 8 Millionen Euro beteiligt. Im Übrigen solle sich durch die Reaktivierung der Trierer Weststrecke und durch eine neue Regionalbahnlinie die Vernetzung der Region verbessern.

Auch die Saarländer können auf einige Verbesserungen hoffen – wenn auch nicht bei der Bahnverbindung. Die Busverbindung ins Saarland soll umstrukturiert werden. Ab Mai 2020 solle außerdem das Netz der RGTR-Busse neu organisiert werden, was den Grenzpendlern zusätzlichen Mehrwert bieten solle.

P&R Strategie und besondere Fahrspuren

Zum Konzept gehöre auch, den Park-and-ride-Parkplatz Mesenich zu erweitern. Das Projekt sei in zwei Phasen eingeteilt. An der Nordseite der Autobahnraststätte Wasserbillig werden zunächst ein Parkplatz, eine Bushaltestelle und ein entsprechender Wendeplatz gebaut. Wenn diese Phase plangemäß abgeschlossen ist – dies soll 2021 der Fall sein – soll auch sofort die zweite Phase des Projektes starten. Diese sieht vor, aus dem Parkplatz auf der Südseite des «Aire de Wasserbillig» ein Parkhaus zu machen. Das Parkhaus wird nach der vorliegenden Planung eine Kapazität von 1748 Stellplätzen haben, die zwei Jahre nach Baubeginn fertig sein sollen.

Ein weitere P&R-Platz soll am Bahnhof in Wasserbillig bis zum Jahr 2024 entstehen. Entlang der A1 ist bei Höhenhof im Zuge der Verlängerung der Tramstrecke ein P&R mit 4000 Plätzen geplant . Dieser soll auch den deutschen Grenzgängern Vorteile bieten.

(L'essentiel)