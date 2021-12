39 Millionen Mehrkosten für den Bahnhof Ettelbrück

Der Bahnhof Ettelbrück, der in Kürze fertiggestellt werden soll, wird 196,6 Millionen Euro kosten, anstatt der ursprünglich geplanten 156,5 Millionen Euro. Ein kurz vor Weihnachten eingebrachter Gesetzesentwurf sieht verschiedene Mehrkosten im Vergleich zum ursprünglichen, 2014 verabschiedeten Projekt vor. Insgesamt wurden allein beim Straßenfonds rund 39 Millionen Euro überschritten.

Laut dem 50-seitigen Text ist diese Summe auf verschiedene Aspekte des Bauvorhabens zurückzuführen. So sieht der Gesetzentwurf beispielsweise 4,5 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer) für ein Ingenieurbüro vor, das die Straßenbaubehörde bei der Leitung der Arbeiten unterstützen soll, «aufgrund der begrenzten Personalressourcen und des Umfangs» der Baustelle. Zusätzliche Arbeiten an der Unterführung der N7 vor dem Bahnhof werden zudem fast neun Millionen Euro kosten. Etwas mehr als eine Million Euro kommen zusätzlich zu dem, was für den Bau des CFL-Gebäudes und einer Jugendherberge vorgesehen war, hinzu.

Letztendlich soll der Bahnhofsbereich in Ettelbrück zu einem multimodalen Zentrum mit Park-and-Ride, Busbahnhof und CFL-Bahnhof umgebaut werden. Während sich die Ausgaben des Straßenfonds auf 83,9 Millionen Euro fast verdoppeln, belaufen sich die Investitionen des Eisenbahnfonds auf 112,7 Millionen Euro. Der kurz vor Weihnachten eingereichte Text geht nicht auf das Schicksal des derzeitigen CFL-Gebäudes ein, dem ältesten Bahnhof Luxemburgs, dessen Abriss für die kommenden Wochen geplant ist und den Vereine zu erhalten versuchen.

(jw/L'essentiel)