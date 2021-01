Mutmaßlicher Wiederholungstäter gefasst

Ein Mann wurde am 1. Januar im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt festgenommen, teilte die großherzogliche Polizei am Donnerstag mit. Die Person wird verdächtigt, in der Silvesternacht in der Rue Pierre Krier in Luxemburg-Stadt in eine Wohnung eingebrochen zu sein und ein Fahrrad gestohlen zu haben. Zudem soll er versucht haben, ein weiteres zu stehlen.

Auch Kleidung, mehrere Paar Sportschuhe, ein Computer-Tablet und eine Spielkonsole sollen gestohlen worden sein. Bei einer Untersuchung wurden die Gegenstände und weiteres Diebesgut in einem Versteck gefunden.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Samstag, den 2. Januar, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er steht laut Polizei auch im Verdacht, im Dezember 2020 Einbrüche und Einbruchsversuche in Privathäuser, Wohnungen und Keller begangen zu haben. Diese Taten sollen hauptsächlich im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt, aber auch in anderen Gemeinden stattgefunden haben.