Der Stress am Arbeitsplatz nimmt zu

Die Arbeitnehmer im Großherzogtum sind im Großen und Ganzen zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. Das ergab der 7. Quality of Work-Index, der am heutigen Freitag von der Arbeitnehmerkammer (CSL) veröffentlicht wurde. Seit 2014 ist die Lage konstant geblieben (55,4 von 100 Punkten im Jahr 2019). In Zusammenarbeit mit der Uni Luxemburg befragte die CSL insgesamt 1500 – sowohl in Luxemburg ansässige als auch grenzüberschreitende – Erwerbstätige über ihre Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Seit 2014 zeigen die Trends einen Rückgang der physischen Belastungen und der Unfall- und Verletzungsrisiken. Auch im Bereich Konflikt zeigt die Studie, dass Mobbing und Wettbewerb abnehmen. Dennoch bleiben Stress und die mentale Anforderungen der Arbeit groß – letztere sei sogar seit 2016 um elf Prozent gestiegen.

Bis zu fünf Überstunden pro Woche

Die CSL deutet darauf hin, dass der Stress «in nächster Zeit nicht abnehmen wird». Das Burnout-Risiko würde sogar steigen (+18 Prozent seit der letzten Umfrage vor sechs Jahren). Besonders prägnant ist das Problem der Work-Life-Balance. 43 Prozent der Befragten gaben an, in diesem Bereich zumindest teilweise Probleme zu haben – gegenüber 30 Prozent im Jahr 2014.

Die tatsächliche Wochenarbeitszeit liegt immer höher als im Arbeitsvertrag vereinbart. Während bei Männern die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt bei 42,8 (gegenüber 39,3 vertraglich vereinbarten) Stunden liegt, steht sie bei Frauen bei 37,4 (gegenüber 35,4).

Laut Studie machen 46 Prozent der Befragten Überstunden. 27 Prozent geben an, bis zu fünf Stunden, und sieben Prozent sogar bis zu zehn Stunden pro Woche länger zu arbeiten. Begründet werden diese Überstunden hauptsächlich dadurch, dass «die Arbeit nicht innerhalb der im Vertrag vorgesehenen Stunden geleistet werden kann». Überstunden zur Gehaltserhöhungen käme nur bei wenigen in Frage.

Auch wenn 57 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg mit ihren aktuellen Arbeitsbedingungen zufrieden sind, wünschen 35 Prozent sich, weniger zu arbeiten.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)