Covid-​​Gesetz soll Terrassen-​​Begriff genauer definieren

Der Gesetzgeber wird nun klarstellen, was eine Terrasse ist. Über das neue Covid-Gesetz soll am kommenden Wochenende abgestimmt werden, nach dem Willen der Abgeordneten soll darin der Begriff der Terrasse genau definiert werden. Der Gesetzestext soll dann in der kommenden Woche in Kraft treten. Bei der Formulierung der Definition waren sich die Mitglieder des Gesundheitsausschusses einig. Demnach ist eine Terrasse «ein Raum im Freien, der an mindestens drei Flächen (Anm. d. Red.: Seiten) offen ist, um freie Luftzirkulation und die natürliche Belüftung des Raumes zu ermöglichen».

Seit der Öffnung der Terrassen am 7. April bestehen hier Unsicherheiten, da das aktuelle Covid-Gesetz den Begriff nicht eindeutig definiert. Nahezu vollständig überdachte Flächen konnten die Kunden aufnehmen. «Es ist möglich, einen Windschutz zu installieren, aber es müssen drei Öffnungen vorhanden sein», sagt Ausschussvorsitzender Mars Di Bartolomeo (LSAP). Eine Veranda mit nur aus einer offenen Seite sei daher ein «No-No». Di Bartolomeo glaubt, die neue Fassung des Gesetzes helfe denjenigen, deren Terrassen im Widerspruch zu den Vorschriften stünden. Diese würden durch den Gesetzestext eine Klarstellung erhalten.

Aufgabe des neuen Textes sei es, «klar und präzise zu sein», so der ehemalige Gesundheitsminister. Doppeldeutigkeiten gelte es zu vermeiden, weshalb man sich bei der Formulierung des Begriffes an den Erläuterungen zum Nichtraucher-Gesetz orientiert habe. Dort habe man bereits vor dem Problem gestanden, den Begriff der Terrasse festlegen zu müssen, um klarzumachen, wo das Rauchen noch erlaubt ist.

(jg/L'essentiel)