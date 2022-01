Mehr Bewusstsein für Multimobilität für Schüler

«Multimobilität heißt nichts anderes, als für seine Fahrten je nach Bedarf verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren und dabei seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren», heißt es auf der Internetseite der Mobilitéitszentral. Nun sollen auch die Schüler im Großherzogtum von klein auf mit dem Konzept aufwachsen und bevor sie in die Sekundarstufe eintreten, für die Bedeutung des öffentlichen und des Individual-Verkehrs sensibilisiert werden. Das Ministerium für Mobilität und das Bildungsministerium stellten am Dienstagmorgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kirchberg einen neuen Workshop über die Erziehung zur Multimobilität vor.

In der Praxis werden die älteren Schüler ab dem Alter von zehn Jahren nach und nach mit einer neuen Form der Mobilität konfrontiert werden, wenn sie zum Lyzeum gehen müssen, da dieses in den meisten Fällen nicht in fußläufiger Entfernung liegt. So sind die Schüler oft zum ersten Mal gezwungen, «auf andere Transportmittel zurückzugreifen». Muss man immer von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden? Oder sind manchmal Bus und Bahn viel sinnvoller, effizienter und umweltfreundlicher?

Mithilfe eines innovativen und digitalen Workshops sollen die Kinder auf pädagogische, dynamische und verbindliche Weise etwas über Multimobilität lernen. Die Ministerien gehen davon aus, «dass sie auf diese Weise ein Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes und ihre Gesundheit entwickeln werden».

(fl/L'essentiel)