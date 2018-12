«Bekifft im Gratis-​​Bus»: Welt beneidet Luxemburg

Die neue Regierung ist gerade mal zwei Tage offiziell im Amt, da sorgt sie international schon für Schlagzeilen. Denn nicht nur luxemburgische Medien berichten über die neuesten Ideen der Chamber-Mitglieder. Sondern auch die deutschen und französischen Nachbarn und sogar englischsprachige Medien stürzen sich auf zwei Meldungen aus dem Großherzogtum: die angedachte Legalisierung von Cannabis und die baldige kostenlose Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.

So titelt die Online-Ausgabe des Magazins Vice Luxemburg schon als «neues Ziel für Kiffer-Touristen». Es sei das erste europäische Land, was Cannabis vollständig freigebe – anders als in den Niederlanden, wo Konsum und Besitz nur in kleinen Mengen erlaubt sei, in größeren Mengen aber nur toleriert. Luxemburg könne dann mit Uruguay und Kanada gleichziehen, was bisher die beiden einzigen Länder seien, in denen Cannabis für Erwachsene frei verkäuflich ist.

«Läuft in Luxemburg»

Hanway Associates – London's Global Cannabis Consultancy spricht gar von einem «Meilenstein für die Cannabis-Industrie in Europa». Zudem sieht Hanway Associates in dem Bestreben potenziell große politische und ökonomische Konsequenzen. Während die luxemburgische Bevölkerung gerade mal etwas mehr als 500.000 Einwohner umfasse, stoße das Land an die Grenzen von Frankreich, Belgien und Deutschland. Spannend sei nun, wie die Nachbarn auf den Vorstoß reagieren.

Kaum zu glauben, aber wahr: In anderen englischsprachigen Medien sorgt das Thema das öffentlichen Verkehrs für den lauteren Aufschrei. So berichten Independent, Lad Bible und The Guardian gleichermaßen über das «kleine Land» (dessen Größe mit der englischen Grafschaft Oxfordshire gleichgesetzt wird. Anm. d. Red.: Oxfordshire ist sogar ein bisschen größer). Der Grund kann in den hohen Kosten für Bus und Bahn in England liegen, die nun sogar noch erhöht werden sollen. Kein Wunder, dass das Großherzogtum, das den Preis für Bus und Bahn von zwei Euro für zwei Stunden Reisestrecke (womit wohl jede mögliche Strecke in Luxemburg abgedeckt sein dürfte, wie Medien spekulieren), auf null herabsetzen will, mehr Aufmerksamkeit bekommt als sonst.

Auch der US-Senator Bernie Sanders lobte Luxemburg für die geplante Einführung des kostenlosen Nahverkehrs.

Das Fazit des deutschen Online-Magazins Bento: «Cannabis und öffentlicher Nahverkehr. Läuft in Luxemburg.»

