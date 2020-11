68 Luxair-​​Mitarbeiter helfen bei Contact Tracing

68 Luxair-Mitarbeiter haben die Teams des Contact Tracings auf mittlerweile 220 Personen verstärkt, so eine Pressemitteilung am Freitag. «Diese Unterstützung für die Teams der Gesundheitsinspektion - die in den letzten Wochen und sogar Monaten auf die Probe gestellt wurden - ermöglicht es Luxair, ihren Teil dazu beizutragen, die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise zu begrenzen», freut sich Luxair-CEO Gilles Feith über die «win-win»-Vereinbarung. «Reisen bleibt möglich, Luxair unternimmt alles, damit unsere Kunden sicher reisen können».

Infolge dieser Personalaufstockung sind Teams der Gesundheitsinspektion seit dem 27. Oktober 2020 vorübergehend in eines der ehemaligen Ferrero-Gebäude in Findel umgezogen. Nach einer intensiven Einweisung haben sich die Luxair-Mitarbeiter inzwischen «gut an ihre neuen Aufgaben angepasst», so dass die in den letzten Wochen entstandenen Verzögerungen beim Tracing in Kürze aufgeholt sein könnten, so das Gesundheitsministerium und Luxair. Die Airline-Mitarbeiter wurden in verschiedenen Positionen eingesetzt, von der Ermittlung von Kontaktpersonen und Hotline-Anrufen bis hin zu Logistik und Sekretariatsunterstützung.

So wurden in der Woche vom 2. bis 8. November fast 12.600 enge Kontakte für mehr als 4100 Personen ermittelt, die positiv auf Covid getestet wurden. Die Gesundheitsministerin Paulette Lenert weist darauf hin, dass «die rasche Rückverfolgung der Fälle, die Information und Unterstützung der Betroffenen sowie die Solidarität von uns allen wesentliche Elemente im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus sind».

