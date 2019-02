Tierische Diebesbande treibt ihr Unwesen

Im Luxemburger-Stadt ist derzeit ein «Langfinger-Duo» unterwegs. Auf dem Limpertsberg wurde ein vierbeiniger Ganove und sein gefiederter Komplize von einem L'essentiel-Leserreporter auf Video festgehalten.

Waschbären sind keine Haustiere



Es ist verboten, Waschbären als Haustiere zu halten, sie zu vermitteln oder gar freizulassen, sagt Raf Staffen. Jährlich werden 600 bis 700 Waschbären im Großherzogtum bei der Jagd erlegt. Aber einige werden auch überfahren. Die Pflegestation kümmerte sich im vergangenen Jahr um sieben verwaiste Jungtiere, deren Mütter wohl überfahren wurden, zudem päppelten sie zwei durch Unfälle im Straßenverkehr verletzte Tiere auf.

Welchen Plan der Waschbär und die Elster verfolgen, oder ob sie gerade von einem nächtlichen Beutezug in ihren Unterschlupf zurückkehren, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren...

Richten viel Schaden in der heimischen Natur an

Waschbären sind im Großherzogtum keine Seltenheit, wie Raf Stassen, Direktor der «Fleegestatioun fir wëll Deieren» in Düdelingen gegenüber L'essentiel bestätigt. Die Tiere haben sich über Deutschland bis nach Luxemburg und Frankreich ausgebreitet, erstmal registriert wurden die nordamerikanischen Raubtiere in den 1970ern in Luxemburg. Seitdem hat sich die invasive Art stark vermehrt. Seit 2011 stehen sie für Luxemburg auf der Liste der invasiven, neuen Arten und dürfen gejagt werden.

Es gibt mehrere Versionen wie die Tiere nach Deutschland kamen, sagt Staffen, die wahrscheinlichste sei jedoch, dass sie für die Fellindustrie im vergangenen Jahrhundert eingeführt wurden und einige der Tiere entweder freigelassen wurden oder entkommen konnten. Dafür spreche, dass DNA-Tests gezeigt haben, dass «die meisten Waschbären heute von einer kleinen Gruppe von Tieren abstammen.»

Wandern in die Städte aus

Weil die Tiere vom Wasser bis in die Baumwipfel aktiv und mobil sein können, richten sie viel Schaden in der heimischen Natur an, sagt Stassen: «Sie fressen Frösche und Flusskrebse, aber auch Vögel und Eier aus den Nestern.» Zudem räubern sie auch in den Städten: «Wenn die Population zu groß wird, wandern sie in die Städte aus.» Dort bedienen sie sich an Mülltonnen oder klettern auf Dächer und sogar mal in Häuser.

Wer einen Waschbären in der Stadt sieht, sollte die Forstverwaltung anrufen; auch die Feuerwehr kann helfen, sollte sich das Tier im Haus oder im eigenen Lebensraum befinden. Die «Fleegestatioun fir wëll Déieren» kann den Waschbären in «Konfliktsituationen zwischen Mensch und Tier» einfangen. Außerhalb der Stadt kann ein Jäger gerufen werden, zudem bieten laut Stassen verschiedene private Dienste an, den Waschbären zu fangen. Allerdings könne dies bedeuten, dass das Tier getötet wird. «In der Pflegestation suchen wir nach anderen Lösungen, wir vermitteln die Tiere beispielsweise an Zoos, wo sie weiterleben können.»

(sb/sw/L'essentiel)