Ratgeber macht auf Sexting-​​Gefahren aufmerksam

Du hast jemandem ein intimes Foto oder Video geschickt, der es ohne Erlaubnis geteilt hat? Ein neuer Ratgeber soll zeigen, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Sexting, also das Versenden und der Austausch von anzüglichen Nachrichten, intimen Selfies und Videos, kommt auch in Luxemburg immer häufiger vor. Mit der zunehmenden Präsenz junger Menschen in sozialen Medien werden Fotos noch schneller geteilt. Da kann auch intimer Schnappschuss, der im Internet landet, tausendfach geteilt werden, obschon das Original bereits gelöscht wurde.

Wie werden solche Taten bestraft?



Wenn das Sexting von einem Erwachsenen ausgeht, riskiert diese Person bis zu fünf Jahre Gefängnis. Bei einem Minderjährigen gilt der Jugendschutz. In Luxemburg gibt es derzeit kein Strafrecht für Minderjährige, «das ist eine laufende Diskussion», so die Justizministerin. Sanktionen können daher sein: psychotherapeutische Behandlung, Schlichtungsverfahren, das Eingreifen des Jugendgerichts oder gemeinnützige Arbeit.

Nach Angaben der Polizei werden etwa 100 Minderjährige jährlich Opfer eines solchen Szenarios. «Allerdings erstatten nicht alle Betroffenen Anzeige», erzählt Pascal Peters, Direktor der Polizeiverwaltung. Der Begriff «Sexting» taucht im Strafgesetzbuch des Großherzogtums aber nicht auf. «Demnach ist es schwierig, die Fälle zu zählen», erklärt Peters weiter. In den letzten drei Jahren wäre jedoch ein 40-prozentiger Anstieg der bekannten Fälle festgestellt worden.

Psychologische Auswirkungen

Nun wurde ein neuer Ratgeber für Jugendliche erarbeitet, mit dem das Thema direkt angesprochen werden soll. «Das Veröffentlichen intimer Nachrichten oder Fotos kann einen großen psychologischen Einfluss auf das Opfer haben. Es ist wichtig, sie zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen», betonte Justizministerin Sam Tanson. Selbst wenn Betroffene diese Nachrichten selbst verschickt haben, gebe das niemandem das Recht, diese zu veröffentlichen.

Dieses Phänomen betrifft bereits Minderjährige im Alter von ab zehn Jahren und zieht sich über die gesamte Jugend. Ein Beispiel wäre das Ende einer Liebesbeziehung. «Die Rache kann anschließend im Internet stattfinden», erklärte die Justizministerin.

Der zehnseitige Guide wird in Schulen verteilt und ist auf den Webseiten der Polizei und der von Bee Secure verfügbar. Hier erhalten Jugendliche eine Reihe von Tipps, wie sie mit einer solchen Situation umgehen können, oder aber wie sie das Thema am besten ansprechen. Ganz wichtig: Es wird auch erklärt, wie Beweise gesammelt werden. Screenshots und das Aufbewahren der Fotos seien hier am wichtigsten, damit Täter verfolgt werden können.

(mm/L'essentiel)