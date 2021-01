Wie es auf Konten Luxemburger Wirte aussieht

Bereits 311 Tage Einschränkungen und 133 Tage geschlossene Gastronomie ist die bisherige Bilanz im Großherzogtum. Bis mindestens 1. Februar, voraussichtlich länger, wird sich für die Branche auch nichts ändern. Die Restaurants des Landes leiden, trotz staatlicher Hilfen. Drei von ihnen haben L'essentiel auf ihr Konto schauen lassen.

Gaststätte, 10 Mitarbeiter:

Der in der Hauptstadt ansässige Inhaber hat zwischen 20.000 und 30.000 Euro an monatlichen Fixkosten (Energie, Buchhalter, Ausstattung), davon 10.000 Euro für Miete. Hinzu kommen 6.000 bis 8.000 Euro an Sozialversicherung und 1.500 Euro an Steuern. Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit (80 Prozent von 22.000 Euro werden erstattet). Da er die Summe für Dezember noch nicht erhalten hat, ist er «knapp bei Kasse».

Brasserie, 22 Mitarbeiter:

Im Herzen Luxemburgs liegt die Miete für den Laden bei 18.000 Euro, die Fixkosten bei knapp 5000, dazu kommen 8000 Euro an Sozialabgaben und 2500 an Steuern. Kurzarbeit deckt die Gehälter ab (80 Prozent von 60.000 Euro). Über den Hilfsfonds erhält er pro Monat 250 Euro für die Kurzarbeiter und 1.250 Euro für die anderen. Erstattungsfähige Beihilfen decken bis zu 50 Prozent der Kosten ab. «Uns wird wirklich geholfen. Dadurch, dass wir gut beraten werden, sind wir abgesichert». Für manche ist es aber schwierig, einen Berater überhaupt zu bezahlen.

Café-Restaurant, 4 Mitarbeiter:

In Diekirch liegt der Lohn bei 9000 Euro, zum Teil durch Kurzarbeitsgeld abgedeckt – der Betrag lässt auf sich warten. Im November brachte der Mitnahmeservice 8000 Euro ein (30.000 im Normalbetrieb). Die Miete (1750 Euro), Nebenkosten (mehr als 5000) und 25.000 Euro an Darlehen für die Beheizung der Terrasse oder den Hygieneschutz müssen bedient werden. Schwierig. Im Frühjahr waren zweimal 5000 Euro an Hilfsgeldern eingetroffen.

(nm/L'essentiel)