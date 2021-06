Luxemburg überdenkt sein «Nation Branding»

«Ein attraktives Land für Talente, Touristen, Investoren, Unternehmen, etc.», sagt Jean Asselborn. Dies ist das Bild, das Luxemburg auf internationaler Ebene vermitteln möchte. Am Mittwoch stellte der LSAP-Außenminister die Strategie 2021-2025 für die Landeswerbung im Ausland vor. Diese wurde neu gestaltet und basiert auf dem Slogan «Let's make it happen», der seit der Einführung der Werbekampagne durch die erste Bettel-Regierung bekannt geworden ist.

«Die Strategie steht im Einklang mit dem, was bisher entwickelt wurde, mit einem partizipativen Ansatz, der die Meinungen, Initiativen und laufenden Strategien berücksichtigt, die sich aus dem Regierungsprogramm ergeben», sagt Beryl Koltz, die strategische Managerin für die Förderung des Markenimages Luxemburgs. Sie ist für die Umsetzung der Kampagne verantwortlich. Die Strategie ist jedoch an die aktuelle Zeit angepasst, die von der Pandemie und der Klimakrise geprägt ist. Koltz beschreibt den Ansatz so: «Mit dieser Strategie wollen wir herausfinden, ob wir bei der Förderung unserer Interessen nicht globaler und an jeden Einzelnen denken sollten.»

«Den Menschen die Werte und Gesichter Luxemburgs näher bringen»

Die Strategie «stellt die Menschen in den Mittelpunkt und zielt darauf ab, den Menschen die Werte und Gesichter Luxemburgs näher bringen», sagt Beryl Koltz. Das Ganze basiert auf drei Themen: Vielfalt, Kreativität und Nachhaltigkeit. «Es geht nicht darum zu sagen, dass wir die Champions sind, sondern darum zu sagen: ‹Das sind die Richtungen, die Luxemburg in den nächsten Jahren vorrangig einschlagen will.›» Jedes Thema ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Vielfalt umfasst Multikulturalität, sozialen Zusammenhalt und die verschiedenen Wirtschaftsbereiche des Landes. Zur Kreativität gehören Kultur, Forschung und Innovation, aber auch die Fähigkeit, sich neu zu erfinden. Schließlich umfasst die Nachhaltigkeit alle Bereiche, einschließlich des natürlichen Erbes des Landes.

Der Film «Stronger together», von Brand Promotion, wurde von der Vereinigung American illustration - American Photography ausgezeichnet:

Um die Botschaft zu vermitteln, spielt die Strategie mit der Vorstellung, dass die luxemburgische Gesellschaft um 1900 auf einer weitgehend von der Landwirtschaft dominierten Wirtschaft basierte. Dieser «bäuerliche Ansatz» dient als Grundlage für die Erzählung «Luxemburg, Land der Kulturen». «Die Idee ist, dass in Luxemburg die besten Bedingungen herrschen, damit sich ihr Projekt, ihre Idee, wie auch immer, bestmöglich und langfristig entwickeln kann», sagt Beryl Koltz.

Der Plan, der darauf abzielt, das bestmögliche Image im Ausland und in Europa zu fördern, soll bis zum Herbst ausgearbeitet werden. An dem Projekt seien alle Ministerin beteiligt aber auch Unternehmen und Vertreter der Zivilgesellschaft, doch in seinem Außenministerium liefen alle Fäden zusammen, erklärte Jean Asselborn. Für Projekt der Strategie werde man ein jährliches Budget von 1,8 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Op besser Zäiten Fir eisen Nationalfeierdag, Prost op eist Zesummeliewen an op besser Zäiten, all zesummen! Dëse Film gouf aus Ausschnëtter aus dem Lëtzebuerger Kino, an Zesummenaarbecht mam Centre national de l’audiovisuel (CNA), réaliséiert. MERCI : Centre national de l'audiovisuel (CNA), Film Fund Luxembourg, Them Lights, Faruk, This is Radar, Afo Films, Delux Productions, Les Films Fauves, Iris Productions / Iris Group, Paul Thiltges Distributions, RED LION, Samsa Film, Tarantula Luxembourg, Zeilt Prod. An un all di Kreativ, déi zu der Realisatioun vun dëse Filmer bäigedroen hunn. #LuXembourg #LetsMakeItHappen #Nationalfeierdag #ToBetterDays #Together #OpBesserZaiten #Zesummen Publiée par LuXembourg - Let's make it happen sur Lundi 21 juin 2021

(jw/L'essentiel)