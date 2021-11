In Petingen ist schon wieder ein Hirsch ausgebüxt

Jetzt ist es wieder passiert. Am Mittwochabend ist in Petingen erneut ein Damhirsch ausgebüxt. Es scheint schon beinahe zur Gewohnheit zu werden, in den Straßen von Petingen auf die Tiere zu treffen. Wie bereits am vergangenen Wochenende machte sich gegen 21 Uhr ein Damhirsch für einen nächtlichen Spaziergang auf den Weg. Es erforderte den vollen Einsatz von Feuerwehr und Polizei, um sowohl das Tier wieder einzufangen.

Die Nachbarn hielten die lustige Szene, in der die behelmten Feuerwehrmänner hinter dem Damhirsch herjagten, auf Video fest. Das Tier wurde schließlich in der Nähe einer Tankstelle eingefangen.

Die Damhirsche gehören dem 84-jährigen Paul Scholtes, der sie seit 1982 in Petingen hält. Heute hat er fünf Tiere, aber der gesundheitlich angeschlagene Mann versucht so gut es geht, sich täglich um sie zu kümmern. «Diese Damhirsche sind ein Teil von Petingen. Die Leute kommen gerne, um sie zu sehen», sagte er diese Woche gegenüber L'essentiel. Bleibt zu hoffen, dass ihm die neue Episode nicht zum Nachteil gereicht.

(nc/nm/L'essentiel)