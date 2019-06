Mehr Giftköder im Luxemburger Südwesten

Im Großherzogtum sind in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Hunde Tierhassern zum Opfer gefallen. Wie Nelly Nash vom Verein ASA erklärt, seien vor allem im Südwesten viele mit Rattengift präparierte Köder ausgelegt worden. «Wir verfolgen das Thema aufmerksam in den sozialen Medien. In den vergangenen Wochen gab es wieder sehr viele Fälle. Ich glaube nicht an einen Zufall», sagt Nash im Gespräch mit L'essentiel, ohne eine genaue Zahl nennen zu können. Besonders schlimm sei es in der Gegend um Niederkerschen, Petingen, Linger und Niederkorn.

Mit ihren Verein arbeitet sie ehrenamtlich mit Assistenzhunden. Ihre Tiere helfen motorisch eingeschränkten, kranken und behinderten Menschen im Alltag und übernehmen Aufgaben, die sie nicht bewältigen können. Zudem kommen die Tiere bei psychisch erkrankten oder seelisch geschwächten Personen als sogenannte «Social Dogs» zum Einsatz.

Plastikverschlüsse helfen

Einer ihrer Hunde, «Emir» fiel ebenfalls einem der Giftköder in Linger zum Opfer. «Das Problem ist, dass man Rattengift überall kaufen kann. Die Hundehasser stecken es meist in Würstchen oder Hackfleisch», sagt Nash. Einen 100-prozentigen Schutz vor den Ködern böten nur Maulkörbe, sagt sie. «Schön für die Hunde ist das natürlich nicht. Wenn man bemerkt, dass der Hund etwas gefressen hat, ist es meist schon zu spät. Dann sollte man sofort einen Tierarzt aufsuchen.»

Der Tod von «Emir» trifft den Verein auch finanziell. Die Ausbildung eines solchen Hundes und seine Verpflegung kosten etwa 17.000 Euro. Das Geld dafür sammelt ASA durch seine Kampagne «e Stopp fir e Mupp»: Nash und ihre Mitstreiter sammeln Plastikverschlüsse von Flaschen. Um 17.000 Euro zu erwirtschaften sind 55 Tonnen der kleinen Plastikteile nötig. In den vergangenen neun Jahren hat der Verein auf diese Weise acht Hunde finanziert.

Wer Nash helfen will, kann seine Plastikverschlüsse sammeln und dem Verein übergeben. Eine Liste der Annahmestellen ist auf der Website des Vereins zu finden.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)