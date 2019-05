Bis 2040 sollen Menschen auf dem Mond arbeiten

Das Raumfahrt-Unternehmen ispace kündigt einen Kooperationsvertrag mit der European Space Agency an, besser bekannt als ESA. Die Niederlassung in Luxemburg ist die einzige europäische Niederlassung des japanischen Mutterkonzerns. ispace will im Rahmen des nationalen Raumfahrtprogramms – LuxIMPULSE – die ESA bei einer Mission unterstützen. In dieser Mission, genannt «Commercial In-Situ Resource Utilisation (ISRU) Demonstration Mission», soll bis 2025 nachgewiesen werden, dass es möglich ist, Ressourcen wie Wasser auf dem Mond zu gewinnen.

Zur Finanzierung will ESA Dienstleistungen anbieten, wie Landegeräte und Rover von privaten Firmen auf den Mond befördern. Das ISRU-Projekt fügt sich in Luxemburgs Space Resources-Initiative ein, die auf die Nutzung und Erschließung von Ressourcen im All abzielt.

Erste Besiedlung des Mondes bis 2040

In der Vorbereitungsphase soll darauf hingearbeitet werden, Wasser und Sauerstoff zu suchen, zu extrahieren und nutzbar zu machen. Dafür soll eine Demonstrationsanlage gebaut werden. Die Arbeiten werden unbemannt durch Roboter auf dem Mond erfolgen. Langfristig soll es so möglich sein, den Mond zu besiedeln. Die Vision von ispace ist, dass bis 2040 rund 1000 Menschen auf dem Mond arbeiten.

Erst vor kurzem hatten die USA und Luxemburg eine enge Zusammenarbeit bei der kommerziellen Nutzung des Weltraums vereinbart. Luxemburg ist das einzige EU-Land, das den Weltraum-Bergbau bereits gesetzlich geregelt hat. Experten sehen den Mond zudem als Zwischenstation für eine Mission zum Mars.

ispace und List haben bereits Anfang dieses Jahres einen Prototypen für einen Mondrover vorgestellt:

(L'essentiel)