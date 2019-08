Auch heute warnt MeteoLux vor Windböen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Tief aus Schottland sorgt weiterhin für ungemütliches Wetter in Luxemburg. MeteoLux hat für Samstag zwischen 10 und 18 Uhr erneut gelben Alarm ausgelöst. Es muss im ganzen Land mit Windböen von 60 bis 70 Stundenkilometern gerechnet werden.

Am gestrigen Freitag waren zwischen Niederkerschen und Petingen Windgeschwindigkeiten «von bis zu 128 Stundenkilometern» gemessen worden, so ein MeteoLux-Mitarbeiter gegenüber L'essentiel. «Es war ein Tornado, also ein lokales, aber auch sehr starkes Wetterphänomen», sagt er.

Für den Samstag ist mit Bewölkung und Temperaturen um die 24 Grad zu rechnen, am Sonntag soll es ähnlich werden. Mit weiteren Windböen ist ab Samstagabend erstmal nicht mehr zu rechnen.

(L'essentiel)