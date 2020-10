Luxemburger sollen sich zu 5G-​​Nutzung äußern

Wer bei den Mobilfunkanbietern POST und Tango Kunde ist, kann sie bereits seit dem 16. und 23. Oktober nutzen: die 5G-Technologie. Nun fordert das Luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR) die Bevölkerung Luxemburgs dazu auf, sich über die Nutzung des Kommunikationsstandards 5G im Frequenzbereich von 26 GHz zu äußern, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, sich an das ILR zu wenden:



- Entweder per Post unter folgender Addresse: 17, rue du Fossé, L-2922 Luxembourg

- oder per E-Mail an consultation-fre@ilr.lu.

Doch was ist der Zweck? Das erklärt das ILR in einem 14-seitigen ausführlichen Dokument. Es soll unter anderem klargestellt werden, was das Interesse und Bedürfnis der Bevölkerung bei der zukünftigen Nutzung des Frequenzbereichs 26.5 GHz-27.5 GHz sind. Der Link zur Befragung ist hier.

Innovative Lösungen?

Zur Erinnerung: Die Frequenzen 700 MHz und 3600 MHz für den Kommunikationsstandard 5G waren bereits im August 2020 im Rahmen einer Frequenzauktion versteigert worden. Die öffentliche Konsultation betrifft daher nach wie vor die 5G, aber auch andere Frequenzbänder mit anderen spezifischen Eigenschaften (26.5 GHz und 27.5 GHz).

Laut ILR sollen die 26 GHz-Bänder sehr hohe Kommunikationsgeschwindigkeiten, sehr kurze Wartezeiten und die gleichzeitige Verbindung einer großen Anzahl von Endgeräten bieten. Diese Art von Bändern dürfte diesmal für die Industrie und Städte, die «nach innovativen Lösungen suchen», von Interesse sein.

