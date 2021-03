Auch die CSV rätselt über den Fall «Frendeskrees»

Für viele war der CSV-Frendeskrees bis zu dieser Woche ein völlig unbekannter Verein. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern sogar innerhalb der CSV. Mehrere Mitglieder auf Ebene der Landespolitik gaben auf Nachfrage von L'essentiel an, noch nie davon gehört zu haben. «Ich weiß nichts über die Einrichtung. Ich frage mich, wie viele gemeinnützige Organisationen zu unserer Partei gehören», so auch ein Lokalpolitiker. Der Frendeskrees war in die Schlagzeilen geraten, weil der Parteivorsitzende Frank Engel von ihm ein Gehalt ohne Gegenleistung erhalten haben soll.

Der CSV-Frendeskrees ist im Handelsregister eingetragen und setzt sich aus «bestimmten Mitgliedern des nationalen Komitees» zusammen, erklärt ein Abgeordneter. Die genaue Liste scheint aber niemand zu kennen. Dem Verein gehöre das Gebäude, das als Hauptsitz der Partei dient, «da eine politische Partei nicht die entsprechende Rechtspersönlichkeit besitzt», so die Erklärung. Die von der Partei gezahlte Miete ist die einzige Einnahmequelle für den gemeinnützigen Verein, wie mehrere Quellen berichten.

Warten auf den Parteitag

Als Frank Engel an die Parteispitze kam habe er den Frendeskrees neu ordnen wollen, so ein mit dem Fall Vertrauter. «RTL» berichtete von einem Projekt, bei dem der Verein in eine Stiftung umgewandelt werden sollte. «Davon hat noch nie jemand etwas gehört», gibt allerdings ein Mitglied der Vereinigung an. Für dieses Vorhaben sei Engel dennoch ein Vertrag und Gehalt zwischen Juni und Dezember 2020 angeboten worden. Für die Partei ein Problem, wie Martine Hansen, Fraktionsvorsitzende in der Chamber, berichtet: «Als wir das herausfanden, waren wir gezwungen, den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen, auch auf die Gefahr hin, selbst der Vertuschung bezichtigt zu werden.».

Der Zeitpunkt der Enthüllung ist für Engel mehr als ungünstig, immerhin bleibt nur noch knapp über ein Monat bis zum Parteitag der CSV am 24. April, an dem auch die Parteispitze neu gewählt wird. Frank Engel, seit Januar 2019 im Amt und derzeit der einzige Kandidat im Rennen, erklärte, dass er sich nichts vorzuwerfen habe.

(jg/L'essentiel)