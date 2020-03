Die spektakuläre Senkung der Kraftstoffpreise hat nicht zu einer gesteigerten Nachfrage geführt. Das hat die Groupement Pétrolier Luxembourgeois (GPL) auf Anfrage von L'essentiel angegeben. Zahlen könne man nicht nennen, «aber der Trend ist klar, wir sehen einen Rückgang der Aktivitäten« an den Tankstellen, sagte Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär der GPL.

Die Preise sind zwar sehr niedrig. Bleifrei 95 ist mit unter einem Euro auf dem niedrigsten Stand seit 11 Jahren, aber die Nachfrage geht stark zurück. «Mit den Einschränkungen durch die Corona-Krise gibt es weniger wirtschaftliche Aktivität und damit auch weniger Nachfrage nach Treibstoff», erklärt Jean-Marc Zahlen. Wer zuhause bleibt, muss eben nicht tanken.

Die Frage ist, ob die Preise so niedrig bleiben, wenn die Maßnahmen zurückgefahren werden. «Da sind viele Faktoren im Spiel», sagt Jean-Marc Zahlen. Es gebe natürlich die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage. Aber man müsse da globale Entwicklungen beobachten. Wenn mit der OPEC eine Vereinbarung zur Reduzierung der Produktion getroffen werde, würden die Preise steigen. Da die Preise in US-Dollar angegeben sind, wird die Wechselkursentwicklung auch für den europäischen Verbraucher, der sich derzeit in einer günstigen Situation befindet (1 Dollar = 0,93 Euro), von Bedeutung sein.

(jg/L'essentiel)