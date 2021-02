Medien berichten von Luxemburger Virusvariante

Zurzeit kursieren in einigen Online-Medien aus Deutschland Artikel, die sich mit einer neuen «norwegisch-luxemburgischen Variante» des Sars-Cov-2-Virus befassen. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat sich nun in einer parlamentarischen Stellungnahme dazu geäußert. «Eine Variante, die ihren Ursprung in Luxemburg hat, ist derzeit nicht bekannt», erklärt Lenert.

Wie die Ministerin erläutert, werden die Bezeichnungen der Mutationen durch einen Buchstaben gefolgt von einer Zahlenreihe festgelegt. Jede Weiterentwicklung wird durch eine neue Ziffer ergänzt – wie bei der Bezeichnung B.1.1.7, die die britische Mutante beschreibt. Anhand dieser Kennzeichnung ließen sich hauptsächlich die geografische Herkunft der Varianten nachvollziehen.

Fehlerhafte Kennzeichnung

Labore auf der ganzen Welt tauschen nach Angaben Lenerts ihre Erkenntnisse mit Hilfe des Tools «Pangolin» (Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak LINeages) aus, um die Varianten verfolgen zu können. Wie die Gesundheitsministerin erklärt, gehe die «Luxemburger Variante» auf einen Fehler eines Labors in Deutschland zurück, das die Variante B.1.160 irrtümlich als B.1.1.6 kennzeichnete und damit dem Großherzogtum zuwies.

Die deutschen Gesundheitsbehörden hätten bereits bestätigtet, dass ein Fehler in der Nummerierung der Sequenz vorlag und es sich tatsächlich um die Variante B.1.160 handelte, die in Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und auch in Luxemburg weit verbreitet sei. «Diese Variante stammt allerdings nicht aus Luxemburg und kann daher nicht als luxemburgische Variante bezeichnet werden», so Lenert.

(pp/L'essentiel)