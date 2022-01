Bremst Corona die Baustellen aus?

Verspätungen, Ausfälle und Krankmeldungen: Als der CovidCheck am 15. Januar in den Betrieben eingeführt wurde, war der Handwerkerverband besorgt über Probleme in den Unternehmen. Zumal es ohnehin an Fachkräften mangelt.

Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz bereitet Adrian, der rund 40 Bauschlosser aus Osteuropa beschäftigt, Kopfzerbrechen. Etwa 15 von ihnen verweigerten den Impfstoff. «Eines Abends kamen sie wegen des Staus zu spät zum Test. Sie mussten am Morgen noch einmal hinfahren und kamen um 9 statt um 7 Uhr bei der Arbeit an. Wenn sie nur sechs Stunden am Tag arbeiten und mehr als 400 Euro pro Monat für Tests zahlen müssen, wird das nicht lange gut gehen. Sie haben zumeist eine Familie zu ernähren. Wenn das so weitergeht, sind sie bald weg.»

Neue Planung und Hilfe durch Zeitarbeiter

Werden die Bauarbeiten dadurch gebremst? Olivier Guénon von der Compagnie luxembourgeoise d'entreprises (CLE) meint, dass dies eher ein Einzelfall sei. Mehr als der CovidCheck beunruhigten ihn die Fehlzeiten aufgrund von Corona-Infektionen. Bauverzögerungen gebe es bisher zwar deshalb noch nicht, «aber die Welle sollte nicht mehr zu lange dauern», sagt er.

Angesichts des Personalmangels gleiche die Organisation einem Geschicklichkeitstest. Man müsse sich permanent anpassen, «die Planung überdenken oder sich auf Zeitarbeitskräfte stützen». Und sobald die Welle vorbei ist, mit allem wieder schneller machen. Die Firma Félix Giorgetti gab kürzlich an, wegen des Corona das Personal verdoppeln zu müssen. Bedenken gibt es in der Branche außerdem, Unternehmen könnten sich als stark betroffen bezeichnen, um Verzögerungen zu rechtfertigen.

(nm/L'essentiel)