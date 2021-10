Betrug in Millionenhöhe aufgedeckt

Europol teilte am Dienstag mit, dass die belgische Polizei, die italienische Guardia di Finanza und die luxemburgische Kriminalpolizei eine in Betrug und Geldwäsche verwickelte kriminelle Vereinigung zerschlagen haben. 34 Durchsuchungen wurden durchgeführt, 22 in Belgien, zehn in Italien und zwei in Luxemburg. Zwölf Verdächtige wurden in Belgien und Italien festgenommen und außerdem Immobilien, 32 Luxusautos, Geld auf 350 Konten und 400.000 Euro in bar im Gesamtwert von 3,5 Millionen beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden 10,6 Millionen Euro auf 16 Bankkonten in Italien eingefroren.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag gegenüber L'essentiel, dass «vergangene Woche Durchsuchungen und Beschlagnahmungen stattgefunden haben». Nach Angaben von Europol unterhielt die von einer italienischen Familie geleitete Organisation Unternehmen in Italien, Rumänien und der Slowakei, die Arbeiter für den Bausektor, vor allem in Belgien und Luxemburg, rekrutierten.

Ihre Arbeitsbedingungen waren nach Angaben von Europol häufig schlecht, und die gesetzlichen Arbeitsbedingungen wurden nicht eingehalten, einschließlich der Begrenzung der Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag und Woche, des Mindestlohns und des Jahresurlaubs. Die Untersuchung ergab auch, dass die einstellenden Unternehmen in den Ländern, in denen sie ansässig waren, keine Geschäftstätigkeit ausübten und dass die auf diese Weise eingestellten Mitarbeiter nie für die ursprünglichen Unternehmen gearbeitet hatten. Der Wert des Betrugs wird auf 20 Millionen Euro geschätzt, ohne Berücksichtigung möglicher Mehrwertsteuerausfälle.

(nm/L'essentiel)