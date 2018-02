20 Kinder finden in Luxemburg neues Zuhause

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Jahr 2017 wurden 20 Kinder adoptiert. Vier davon kamen aus Luxemburg, die 16 weiteren Kinder aus Südafrika (sieben), Südkorea (vier), Vietnam (drei), Bulgarien (eins) und Burkina Faso (eins).



«Die meisten Länder versuchen, nationale Adoptionen zu fördern», so das Ministerium für Nationale Bildung. Infolgedessen nehmen die Adoptionen von Kindern aus dem Ausland ab. Das Ministerium versucht daher, Länder, die eine internationale Adoptionen benötigen zu identifizieren und die Kooperation mit diesen Ländern zu verstärken. 2017 wurde eine solche Zusammenarbeit mit der Slowakei geschlossen. Infolgedessen haben sich mehrere luxemburgische Familien für eine Adoption eines slowakischen Kindes interessiert.

Das Ministerium organisierte im vergangenen Jahr sechs Adoptionsvorbereitungszyklen, für die 57 Paare und 10 Singles angemeldet waren. Insgesamt 42 Paare und zwei Singles haben diese Vorbereitung erfolgreich absolviert. «Insgesamt wurden 17 Bewerbungen an unsere verschiedenen Partnerländer geschickt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, in Luxemburg ein neues Zuhause zu finden», so das Ministerium. Auch zwei gleichgeschlechtlichen Paaren ist es gelungen im vergangenen Jahr Kinder zu adoptieren.

(Séverine Goffin/L'essentiel)