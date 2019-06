Flugzeug wird in Findel vom Blitz getroffen

Das Gewitter, das Luxemburg am Mittwochabend heimsuchte, hatte auch Auswirkungen auf den Luftverkehr. Mehrere Flugzeuge kamen verspätet am Findel an, weil Piloten sich wegen starker Regenfälle und Blitze gegen die Landung entschieden.

Eine Luxair Boeing 737-800 aus Malaga (Spanien), die um 22.20 Uhr in Luxemburg landen sollte, wurde zunächst zum Flughafen Charleroi (Belgien) umgeleitet. Doch aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens konnte der Flieger nicht auf belgischem Boden landen.

Der Pilot beschloss, nach Lille zu fliegen, wo das Flugzeug schließlich um 23.45 Uhr landete. Nach der Betankung mit Kerosin startete das Flugzeug gegen 00.50 Uhr wieder nach Luxemburg, wo es um 1.20 Uhr, drei Stunden später als geplant, sicher ankam. Der Flughafen, der normalerweise um 23 Uhr schließt, war ausnahmsweise länger geöffnet, um verspätete Flugzeuge aufzunehmen.

Auch die Flüge Mailand-Luxemburg und Hamburg-Luxemburg waren betroffen. Der erste Flieger musste zum Flughafen Paris Charles-de-Gaulle umgeleitet werden, bevor er gegen 1.15 Uhr, etwa drei Stunden später, die luxemburgische Hauptstadt erreichte. Der zweite wurde nach Saarbrücken umgeleitet, bevor er schließlich gegen 1 Uhr morgens, mehr als zwei Stunden später, in Luxemburg landen konnte. Wien-Luxemburg wurde nach Frankfurt-Hahn umgeleitet, wo die Passagiere den Bus nahmen, um ihre Reise in die luxemburgische Hauptstadt fortzusetzen.

Auch der Flug zwischen Madrid und dem Flughafen Luxemburg war komplizierter als erwartet. Der Pilot entschied sich trotz des schlechten Wetters, sein Flugzeug am Findel zu landen. Auf dem Rollfeld wurde das Flugzeug vom Blitz getroffen. Aus Sicherheitsgründen blieb der Gepäckraum bis zum Ende des Sturms geschlossen. Die Passagiere mussten eine Weile warten, bevor sie ihr Gepäck zurückbekommen konnten.

Important passenger information: currently there are heavy thunderstorms around the airport, this is causing delays. Thanks for your understanding.